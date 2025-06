Tchad : démantèlement des opérateurs de téléphonie illégaux

L’ARCEP, en collaboration avec la Police, a mené une opération de démantèlement ciblant des kiosques et compagnies opérant illégalement dans les rues de N’Djamena le 10 juin 2025.

Le directeur de l’ARCEP, Haliki Choua Mahamat explique que, l’objectif est de lutter contre les transferts illicites de fonds, notamment via Orange et MTN, deux compagnies de téléphonie opérant au Cameroun. L’opération vise également à mettre fin à l’utilisation de cartes SIM non identifiées. Une commission mixte sera prochainement mise en place pour sécuriser les frontières numériques, assure l’ARCEP.

L’institution rappelle que seules les activités de communications électroniques et de transfert d’argent conformes à la réglementation en vigueur sont autorisées.

Pour mémoire, des échanges stratégiques centrés sur l’interconnexion numérique et la coopération bilatérale dans le secteur des Télécommunications se sont déroulés à Yaoundé du 12 au 16 mai 2025 à Yaoundé. Le dirigeant du Tchad et du Cameroun avaient évoqué ce phénomène.