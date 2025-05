Tchad : des kits informatiques remis aux députés

Le président de l’Assemblée nationale, Ali Kolotou Tchaïmi, a présidé le 13 mai 2025, une cérémonie, de remise des équipements informatiques aux députés de la 4ème législature.

Pour le président de l’Assemblée nationale, Ali Kolotou Tchaïmi, l’évolution du monde entraîne avec elle une révolution à la fois écologique et numérique, favorisant l’intégration de nouveaux supports et outils informatiques. Cela permet à l’homme d’économiser du temps, de minimiser les coûts et d’atteindre de meilleurs résultats. Le Tchad s’inscrit dans cette dynamique novatrice et fait de la fracture numérique un élément essentiel pour son développement économique ; la 4ème législature n’est pas en reste. Ces outils numériques constituent un véritable atout de travail, contribuant ainsi à fluidifier les échanges et la procédure parlementaire.

Dr Jacques Laouhingamaye, point focal chargé des formations et séminaires à l’Assemblée nationale, ainsi que le Secrétaire Général de cette institution, Alghassim Khamis, ont salué cette initiative du Président de l’Assemblée nationale et l’ont remercié pour les équipements informatiques qui faciliteront l’exercice de leur mission parlementaire.

Au total, 188 iPad Pro et des accessoires informatiques ont été remis aux membres du Bureau de l’Assemblée nationale, aux présidents des groupes parlementaires et aux présidents des différentes commissions présents dans la salle.