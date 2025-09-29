Tchad : des spécialistes coréens de l’électricité présentent leur offre

Une délégation d’un consortium d’entreprises coréennes Commat International a présenté son expertise en énergie électrique au ministre Passale Kanabe Marcelin.
Le ministre de l’Eau et de l’Energie, Passale Kanabe Marcelin a reçu en audience, ce lundi 29 septembre 2025, à une délégation d’un consortium corréen, Commat International. L’équipe conduite par son directeur général, Youn Joungseong vientproposer son expertise afin de contribuer à la résolution du problème : « d’accès à l’énergie au Tchad. À cette occasion, le chef de la délégation, a présenté au ministre les capacités techniques et financières de son consortium pour fournir une électricité fiable et de qualité.
LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ
Le département fait savoir que le ministre a exprimé sa gratitude à la délégation coréenne pour l’intérêt porté au Tchad. Il a souligné que, « pays riche en opportunités», le Tchad reste ouvert aux investisseurs privés souhaitant s’implanter sur le territoire national.
Enfin, le ministre a proposé que les échanges se poursuivent avec l’équipe technique du ministère, dans le but de favoriser une collaboration fructueuse et bénéfique aux deux parties.