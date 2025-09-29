Tchad : des spécialistes coréens de l’électricité présentent leur offre

Une délégation d’un consortium d’entreprises coréennes Commat International a présenté son expertise en énergie électrique au ministre Passale Kanabe Marcelin.

Le ministre de l’Eau et de l’Energie, Passale Kanabe Marcelin a reçu en audience, ce lundi 29 septembre 2025, à une délégation d’un consortium corréen, Commat International. L’équipe conduite par son directeur général, Youn Joungseong vientproposer son expertise afin de contribuer à la résolution du problème : « d’accès à l’énergie au Tchad. À cette occasion, le chef de la délégation, a présenté au ministre les capacités techniques et financières de son consortium pour fournir une électricité fiable et de qualité.

‎Le département fait savoir que le ministre a exprimé sa gratitude à la délégation coréenne pour l’intérêt porté au Tchad. Il a souligné que, « pays riche en opportunités», le Tchad reste ouvert aux investisseurs privés souhaitant s’implanter sur le territoire national.

‎Enfin, le ministre a proposé que les échanges se poursuivent avec l’équipe technique du ministère, dans le but de favoriser une collaboration fructueuse et bénéfique aux deux parties.