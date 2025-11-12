EN CE MOMENT


Tchad : deux mémorandums d’entente signés à Abu Dhabi pour le transport terrestre

Publié par journaldutchad.com avec ministère des Transports
le: 12 novembre 2025
Ministère des Transports

Dans le cadre de la clôture du Forum Émirats Arabes Unis–Tchad dédié à l’investissement et au commerce, Le directeur général du Bureau National de Fret Terrestre (BNFT), Saleh Youssouf Erda, a procédé à la signature de deux mémorandums d’entente au nom du Tchad.

 

Ces signatures s’inscrivent dans la dynamique du Plan National de Développement « Tchad Connexion 2030 », dont l’un des piliers majeurs est le renforcement du réseau logistique national et régional. Elles matérialisent également l’engagement continu du gouvernement dans sa vision d’un Tchad moderne, connecté et économiquement compétitif.

Les protocoles d’accord, signés respectivement avec la société Planex et HS Group, constituent une étape déterminante pour le BNFT. Ils visent à accompagner l’institution dans la mobilisation des bailleurs, partenaires techniques et investisseurs privés, afin de soutenir la mise en place d’une société d’économie mixte à capital ouvert dédiée au transport de marchandises. Cette structure permettra de moderniser et d’optimiser les flux logistiques sur les différents corridors reliant le Tchad à ses pays voisins.

À travers cette initiative, le secteur du transport terrestre se positionne comme un moteur essentiel de la compétitivité économique du pays et un levier pour la facilitation du commerce intra-régional. Le gouvernement réaffirme ainsi sa volonté de promouvoir des partenariats innovants, de consolider la coopération internationale et de créer les conditions favorables à un développement durable, inclusif et orienté vers les résultats.

