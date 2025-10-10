Tchad-Émirats Arabes Unis : la Commission mixte et le PND au cœur des discussions

L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Émirats Arabes Unis en République du Tchad, SEM Rashed Saeed Alshamsi, a été reçu en audience ce vendredi 10 octobre 2025, par le ministre d’État, Ministre des Affaires étrangères, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul.

Cette rencontre a permis aux deux hommes de discuter des préparatifs d’événements majeurs destinés à consolider le partenariat stratégique entre les deux pays.

La tenue en ce mois d’octobre de la Commission mixte Tchad-Émirats Arabes Unis à NDjamena et l’organisation à Abu Dhabi en novembre prochain du Plan National de Développement :Tchad Connexion 2030,la Table-ronde de mobilisation des ressources, ont également été au menu de discussions entre le chef de la diplomatie tchadienne et le diplomate Emirati.

D’autres sujets d’intérêt commun devant redynamiser la coopération entre les deux pays ont été largement évoqués au cours de cette audience.