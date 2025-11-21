Tchad : évaluation des actions de riposte contre le choléra

Le ministre de la santé publique et de la prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim a dirigé ce vendredi 21 novembre 2025, la réunion semi-virtuelle d’évaluation des actions de riposte contre le choléra.

La rencontre a été marquée par un exposé sur la mise en œuvre des recommandations antérieures, la situation épidémiologique, la mobilisation des ressources pour le financement du plan de riposte, l’état de préparation des provinces à risques.

L’incident manger cholera, Nguetora Guiradoumadji a présenté ensuite les actions réalisées notamment en matière de communication sur les risques et engagement communautaire et les perspectives.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le coordonnateur du système des Nations -Unies François a reconnu les efforts fournis par le Tchad et les partenaires techniques et financiers dans la riposte contre le choléra.

Il a ajouté que les actions doivent être consolidées pour plus de résultats.

Le ministre de la santé publique et de la prévention, a souligné la nécessité de booster les activités de la surveillance épidémiologique, des paramètres d’évaluation, la sensibilisation et l’information.

Dr Abdelmadjid Abderahim a saisi l’opportunité pour insister sur le renforcement des mécanismes de suivi et de coordination des actions communes. Il a instruit les techniciens à élaborer les documents stratégiques permettant un échange consolidé, rapide et une vision partagée durable.

Le ministre de la santé publique et de la prévention a remercié les partenaires techniques et financiers pour leur apport sans faille et salué l’abnégation des équipes de terrain. Il a demandé à tous les acteurs de maintenir le cap pour faire face aux éventualités.

Source : ministère de la Santé