Tchad : évaluation des déplacés dans la province du Hadjer Lamis

Une mission conjointe du ministère de l’Action sociale et des partenaires humanitaires a été menée dans la sous-préfecture de Karal, département de Dagana, province du Hadjer Lamis du 20 au 22 octobre 2025.

L’objectif général de cette mission était de constater la situation des populations déplacées à la suite des attaques de groupes armés survenues en octobre 2024 et février 2025 dans les différents sites d’accueil. Le travail de la délégation consistait entre autres à, évaluer et apprécier l’accès physique aux sites des déplacés ; s’assurer de la présence effective des populations sur les sites ; constater leurs vulnérabilités. La mission a également échangé avec les leaders communautaires sur les besoins prioritaires et leur intention de retour dans leurs localités d’origine.

Selon les constats, du ministère de l’Action sociale les populations déplacées internes de la province du Hadjer Lamis n’ont pas l’intention de retourner dans leurs villages d’origine. « Cette situation laisse présager une sédentarisation de ces populations, à condition que les facteurs sécuritaires soient garantis. »

D’après le ministère, « cette volonté de ne plus retourner s’explique par les traumatismes vécus lors des attaques perpétrées contre elles. Elle est également favorisée par la forte cohésion sociale et le vivre-ensemble observés avec les communautés d’accueil. »

La délégation du ministère de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, était conduite par le directeur général adjoint des Affaires humanitaires, Mbaibikeel Taïbé. Les ONG représentés sont entre autres, OCHA, OIM, CRT et APSELPA.