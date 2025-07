Tchad : évaluation du pacte social triennal 2021-2024

Le premier ministre, Allah Maye Halina, a présidé, ce lundi 28 juillet 2025, une réunion du Haut Comité d’Orientation Stratégique Tripartite (HCOST).

L’objectif principal de cette réunion était d’évaluer le pacte social triennal 2021-2024 arrivé à son terme depuis 7 mois, mais aussi de définir les contours d’un nouveau pacte social plus innovant et inclusif.

S’adressant aux partenaires sociaux, le premier ministre a souligné que le gouvernement accorde une importance au dialogue social, comme garant de paix et de stabilité dans le pays. Il a ajouté que le dialogue social est un levier de paix et de développement, avant d’encourager tous les acteurs du pacte social triennal à travailler ensemble pour l’intérêt supérieur de la nation.

Ont pris part à cette réunion de travail, quelques membres du gouvernement, les conseillers juridiques et de la Fonction publique du Président de la République et du Premier ministre, les membres des centrales syndicales et ceux de la Commission Nationale des Droits de l’Homme.