Tchad : formation de 360 agents de santé communautaires à Balimba

Le ministère de la Santé annonce, les travaux de l’atelier de formation des agents de santé Communautaire sur le paquet complet d’activités ont démarré ce matin à Balimba localité située à 10 km de la ville de Sarh. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le délégué de la santé publique et de la prévention Dr Gedeon Mekoneon.

Cette formation de quatre jours, regroupe 360 Agents de santé communautaires de la délégation provinciale de la santé du Moyen Chari soit 45 agents par district sanitaire. La présente formation consiste à doter les agents de santé communautaire des compétences et connaissances nécessaires pour assurer efficacement leurs missions.

Le délégué de la santé publique et de la prévention Dr Gedeon Mekoneon a mentionné que les agents de santé communautaires jouent un rôle fondamental dans le système de santé. Véritable pilier de soins des communautés, leur mission est essentielle : assurer la promotion de la santé, la prévention des maladies, la prise en charge des maladies courantes et l’orientation des patients vers les centres de santé lorsque cela est nécessaire.

Dr Gedeon Mekoneon a ajouté que grâce à leur engagement et au dévouement, ils renforcent la couverture sanitaire et contribuent significativement à la réduction de la mortalité et de la morbidité dans leurs communautés.

Pour lui, cette formation marque une étape très importante dans l’engagement collectif à renforcer le système de santé au Tchad et à garantir l’accès aux soins de santé de base à leurs populations, en particulier les plus vulnérables.

Il a relevé que chaque participant doit tirer le meilleur profil de cette opportunité, afin d’améliorer la qualité des services de santé au sein des communautés.

Cette formation est rendue possible grâce à l’appui financier du projet d’appui au secteur de la santé et l’appui technique de la direction de la santé communautaire du ministère de la santé publique et de la prévention.