Tchad : grève des enseignants, le premier ministre échange avec les leaders du syndicat

Les parties prenantes ont discuté des préoccupations des enseignants, et réaffirmer le droit fondamental des enfants à une éducation de qualité, pour une nation forte et équilibrée.

Ce 6 octobre 2025, le premier ministre a tenu une réunion avec les représentants du Syndicat des Enseignants du Tchad(SET), dirigé par leur secrétaire général, Bolmbari Ngolaou. Le rapport de cette entrevue est fait par le service de communication de la primature. Il rapporte que la concertation s’est déroulée en en présence du Secrétaire d’État à l’éducation nationale, le Ministre de la Fonction publique et de la Concertation sociale.

« Elle a permis d’aborder les préoccupations des enseignants, et de réaffirmer le droit fondamental des enfants à une éducation de qualité, pour une nation forte et équilibrée. »

La même source indique que, le premier ministre a « réaffirmé l’engagement ferme du gouvernement à améliorer leurs conditions de vie et de travail, notamment à travers la relecture prochaine du décret n°477 de 1992, portant statut particulier des enseignants. »

Cette concertation intervient ce 9 octobre, date de fin de la grève d’avertissement (7 au 9 octobre), émise par le bureau exécutif. Les enseignants sont entrés en grève pour demander au gouvernement le retrait du projet de Décret de revalorisation de la fonction enseignante, pour une harmonisation avec le projet de décret 477 révisé qui permet de manœuvre dilatoire pour renvoyer aux calendes grecques les résultats des négociations.