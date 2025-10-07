Tchad : grève des enseignants pour exiger la revalorisation de leur métier

Les enseignants observent une grève d’avertissement de trois jours, du 7 au 9 octobre 2025, pour rappeler le gouvernement à l’ordre et exiger une meilleure considération.

Au lendemain de la Journée mondiale de l’enseignant, célébrée le 5 octobre, les seigneurs de la craie décident d’observer une grève. L’annonce est contenue dans le communiqué de presse du secrétaire général du bureau exécutif du syndicat national des enseignants du Tchad (SET). Bolmbari Ngolaou invite les adhérents à observer une grève de trois jours allant du 07 au 09 octobre 2025.

Le syndicat exhorte le gouvernement au retrait du projet de Décret de revalorisation de la fonction enseignante, pour une harmonisation avec le projet de décret 477 révisé sert au Gouvernement de manœuvre dilatoire pour renvoyer aux calendes grecques les résultats des négociations. « C’est inadmissible que du 18 septembre au 05 octobre 2025, cette demande est toujours restée sans réponse », s’indigne le secrétaire général.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le bureau exécutif attend des concernés, le respect de ce mot d’ordre sur toute l’étendue du territoire. « Aux enseignantes et enseignants, l’unité, la clairvoyance, la détermination et le respect des principes sont à observer, pour la réussite de notre combat. »