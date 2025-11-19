Tchad : interdiction la marche des diplômés de la Plateforme « SABARNA »

L’organisation de la marche dite pacifique de la Plateforme « SABARNA » des diplômés en instance d’intégration prévue pour le 20 novembre 2025 est strictement interdite sur l’ensemble du territoire national.

Les motifs évoqués par le ministre de la Sécurité, Ali Ahmat Aghabache sont entre autres, le non-respect des dispositions des articles 6, alinéa 1er et 7 de l’ordonnance n° 011/PR/2023 du 1er août 2023, relative aux manifestations sur la voie publique et risque de trouble à l’ordre public.

« En cas de non-respect des termes du présent Arrêté, les organisateurs seront tenus pour responsables devant les juridictions compétentes de la République, des éventuelles casses, d’effractions, de toute autre infraction ou de débordements », met en garde l’arrêté.

Les patrons de la police de la gendarmerie, garde nationale et nomade et les délégués généraux du gouvernement auprès des provinces(DGGP) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution.