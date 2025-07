Tchad : Kitoko Ngata Ngoulou, nouvelle ministre de la Femme et de la Petite Enfance

Un décret du mercredi 16 juillet 2025, nomme Kitoko Ngata Ngoulou ministre de la Femme et de la Petite Enfance. En remplacement de la ministre d’Etat Amina Princile Longoh.

Kitoko Ngata Ngoulou est la nouvelle ministre de la Femme et de la Petite Enfance. Elle bénéficie du portefeuille en remplacement d’Amina Princile Longoh, nommée Conseillère Spéciale, Représentante Personnelle du Chef de l’Etat auprès du Conseil Permanent de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

La nouvelle ministre en charge de la Femme et de la protection de la petite enfance a d’ores et déjà occupé plusieurs postes de responsabilités au Tchad et à l’Etranger. En janvier 2023, elle été nommée ambassadrice plénipotentiaire et extraordinaire du Tchad aux États-Unis d’Amérique par le président Mahmat Deby Itno. En 2015, elle avait déjà été nommée ambassadeur itinérant par l’ancien président, le Maréchal Idriss Deby Itno. Entre 2009 et 2012, elle occupe le poste de lobbyiste institutionnelle dans les pays occidentaux au sein du cabinet de lobbying français, Prestige Communication, où elle représentait le président Idriss Deby. En 2015, elle est

La tchadienne, produit de l’Université du Staffordshire en Angleterre a mis son savoir-faire aux services de quelques pays africains. Notamment, la Guinée-Bissau, zanzibar, le Cameroun, l’Afrique du Sud et bien entendu, son pays, le Tchad.

La mission qui attend Kitoko Ngata Ngoulou dans ses nouvelles fonctions n’est pas des moindres. Elle sera confrontée aux problèmes liés aux violences faites aux femmes et aux enfants, à la scolarisation des enfants, les violences faites aux femmes, la réinsertion des travailleuses de sexe, entamée par la ministre sortante, et les mutilations génitales féminines entre autres.