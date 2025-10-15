Tchad : la cellule du genre de son département salue l’action de Ndolenodji Alixe Naimbaye

Le mardi 14 octobre 2025, la Cellule Genre du ministère du Pétrole, des Mines et de la Géologie a organisé une cérémonie de reconnaissance en l’honneur de la Ndolenodji Alixe Naimbaye.

Cet événement visait à saluer son engagement et ses efforts remarquables en faveur de la promotion du genre au sein du ministère. « En effet le taux de femmes nommées à des postes de responsabilité a atteint 39% à l’issue des dernières nominations ».

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Touchée par ce geste symbolique, la ministre a exprimé sa profonde gratitude à l’ensemble des femmes du ministère. La ministre a vivement encouragé ces collaboratrices à poursuivre leur mobilisation et à s’investir pleinement dans leurs missions, et traduire ces taux d’inclusion en taux de performance de ce département si sensible et stratégique. «Je vous invite à employer, aux côtés de vos collègues hommes, toute votre expertise et compétence pour permettre d’atteindre les objectifs qui sont assignés à ce ministère, et démontrer la pertinence de compter avec les compétences féminines », a-t-elle déclaré, soulignant l’importance de la compétence et du professionnalisme dans l’accomplissement de leurs responsabilités.

Cet événement se veut de marquer l’évolution significative dans la dynamique d’équité et de promotion des carrières féminines au sein du MPMG, consolidant la place essentielle des femmes dans la réalisation des objectifs stratégiques du ministère.