Tchad : la CNPS annonce l’effectivité du bonus spécial de rentrée scolaire

Le directeur de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) Rozzi Mamaï, a, dans un message adressé aux assurés sociaux,…

Publié par journaldutchad.com
le: 30 octobre 2025
CNPS

Le directeur de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) Rozzi Mamaï, a, dans un message adressé aux assurés sociaux, confirmé l’effectivité du bonus spécial de rentrée scolaire 2025-2026.

Dans l’objectif d’apporter un appui concret aux familles à l’occasion de la rentrée scolaire 2025-2026, « La CNPS informe l’ensemble des bénéficiaires du bonus spécial de rentrée scolaire 2025/2026 que les paiements par virement sont déjà disponibles dans les banques.

Les paiements par chèques et en espèces démarrent également ce jour, 30 octobre 2025, dans toutes nos agences. » Ce bonus, accordé pour la première fois, vient appuyer la politique sociale du chef de l’État et témoigne de l’engagement de la CNPS à soutenir les familles dans la scolarisation de leurs enfants, souligne le directeur.

Ce dispositif spécial comprend entre autre, le versement d’un trimestre d’allocations familiales pour tous les assurés affiliés dont les employeurs sont à jour de leurs cotisations et une pension équivalente à un mois et demie pour les retraités et leurs ayants droit.

