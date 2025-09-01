Tchad : la Douane met en garde contre les fausses annonces de vente aux enchères

La direction générale des Douanes a produit un communiqué ce lundi 1er septembre 2025, pour alerte sur un faux document en circulation depuis le 25 août, sur la vente aux enchères des véhicules.

Le directeur général des Douanes et Droits Indirects, le Gal Ousman Brahim Djouma, à travers le communiqué porte à la connaissance du public qu’il circule sur les réseaux sociaux, des supposés Communiqués relatifs à une vente aux enchères des véhicules dans les entrepôts des Douanes sur le territoire national.

Par conséquent, il tient à rappeler qu’il n’est pas initiateur et signataire desdits communiqués dont les auteurs animés par l’esprit du gain facile, ne cherchent qu’à nuire à l’image des services des douanes en escroquant la population.

À cet effet, il invite à la plus grande prudence et vigilance.