Tchad : la nouvelle ministre de la Femme tient la première réunion avec son personnel

Nommée ministre de la Femme et de la Petite enfance le 16 juillet 2025, Kitoko Gata Ngoulou a coordonné la première réunion avec le personnel de son département ce lundi 28 juillet 2025.

Le service de communication du ministère indique que, la rencontre a été empreinte de solennité et de chaleur humaine. La nouvelle ministre a : « salué la vision éclairée du Chef de l’État, en particulier à travers le Chantier 5, consacré au renforcement du capital humain, qui accorde une place centrale à la femme et à l’enfant. »

Les défis qui l’attendent sont entre autres, la lutte contre les inégalités et les violences basées sur le genre, l’autonomisation des femmes rurales et urbaines, la protection renforcée de l’enfant. Kitoko Gata Ngoulou fait état de sa disponibilité totale et son dévouement sans faille à travailler en étroite collaboration avec l’ensemble du personnel, dans un esprit de synergie, de solidarité et de performance collective et les grands défis à relever dans les mois à venir .