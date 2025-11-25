EN CE MOMENT


Tchad : la police signale la saisine de 75 tonnes de produits prohibés

Les substances ont été détruites ce mardi 25 novembre 2025 à la carrière de Gassi. Au cours de la mise…

Publié par journaldutchad.com
le: 25 novembre 2025
(DR)

Les substances ont été détruites ce mardi 25 novembre 2025 à la carrière de Gassi.

Au cours de la mise à feu de ces produits jugés dangereux, les autorités policières expliquent qu’ils ont été déchargés, triés, pesés et rendus inutilisables, conformément au protocole légal. Au total : « 160 sacs de boissons alcoolisées frelatées 308 plaquettes de diazépam, 827 plaquettes de tramadol 225 mg, 47 plaquettes de prégabaline 300 mg, 32 kg de cannabis (herbe), 34 boulettes de cannabis, 5 sachets de Marijuana, 5 000 comprimés d’Exal (Embazol), Plusieurs produits aphrodisiaques. Soit un total de 200 kg de psychotropes, estimés à 47 650 000 FCFA ».

Présent sur les lieux, le troisième substitut du procureur de la République, Izzadine Kamal Ahmat insiste sur la nécessité de consolider la chaîne judiciaire et sécuritaire pour lutter efficacement contre la circulation des substances illicites qui menacent la jeunesse.

« En réduisant en cendres ces produits dangereux, la Police nationale, la Justice et la Commune du 7ᵉ arrondissement réaffirment leur détermination à freiner les réseaux criminels et à protéger les citoyens ».

(DR)

(DR)

