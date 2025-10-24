Tchad : la présidente de la Cour des Comptes attendue au 25e Congrès de l’INCOSAI

Brahim Mahamat Itno représente le Tchad au Congrès international des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques. La présidente de la Cour des Comptes a quitté N’Djaména ce 24 octobre pour l’Egypte.

L’annonce a été faite par Halima Allamine Djimet, secrétaire général adjointe de l’institution à travers un communiqué. Dans la ville égyptienne de Charm el-Cheikh, la Présidente de la Cour des Comptes prendra part au 25ème Congrès international des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (XXVe INCOSAI).

Cette rencontre est organisée conjointement par la Cour des Comptes de la République Arabe d’Egypte et de l’INTOSAI. La Présidente de la Cour des Comptes est accompagnée par une forte délégation.