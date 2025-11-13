Tchad : la présidente de la Ligue de football féminin décline ses objectifs

Nommée le 6 novembre 2025 et installée le 12, Memthingar Viviane entend mettre en place un cadre propice au développement du football féminin au Tchad.

La toute nouvelle présidente de la Ligue nationale de football féminin(LINAFF) l’a fait savoir au cours de sa cérémonie de prise de fonction, présidée par le patron du football tchadien. En présence du président de la Fédération de football association (FTFA) Tahir Oloy Hassan ; Memthingar Viviane rassure de tout mettre en œuvre pour le développement du football féminin.

Elle en a profité pour décliner ses objectifs qui sont entre autres, de restructurer les clubs, créer les Ligues de football féminin dans les différentes provinces, organiser le championnat national et toutes autres compétons relevant de sa compétence, assurer la promotion, le développement et la vulgarisation du football féminin. Et Former les entraineurs et les administrateurs. « C’est avec un sentiment de fierté et de responsabilité que nous nous engageons à servir le football féminin au Tchad », déclare-telle.

Dans son allocution d’installation de l’exécutif du football féminin, le président de l’instance faitière a rappelé que le développement de ce sport réside ‘’dans le football féminin’’. C’est la raison pour laquelle une ligue dédiée exclusivement au foot féminin a été mise en place. Il précise par ailleurs que, les deux ligues de football, masculin et féminin ont les mêmes prérogatives.

Il est à préciser que, la création de la Ligue féminin de football a été motivé par, le sacre de l’équipe nationale féminine de football au tournoi international « FIFA Unites: Women’s Series 2025 » qui s’est déroulé au Maroc, notamment à Berrechid, au début du mois de novembre 2025.

