Tchad : la prise en charge gratuite de l’hydrocéphalie

Une campagne médicale pour le diagnostic et la malformation hydrocéphalie est organisée à N’Djaména par la société savante de la neurochirurgie du Tchad en partenariat avec le ministère de la santé publique.

La caravane va se dérouler du 01 au 06 septembre 2025. Les centres hospitaliers universitaires la renaissance et mère enfant sont retenus pour les activités de la caravane. Cette campagne concernera les enfants souffrant de la malformation hydrocéphalie autrement dit les enfants nés avec une augmentation du volume de la tête. Les consultations démarreront du 18 au 29 aout 2025 aux CHU renaissance et mère enfant.

La société savane de la neurochirurgie du Tchad convie tous les parents dont leurs enfants souffrent de cette malformation d’amener leurs enfants en consultation pendant la période indiquée pour une charge adéquate.