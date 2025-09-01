Tchad : la rentrée scolaire placée sous le signe de la décentralisation

Le ministre de l’Education, Aboubakat Assidick Choroma, a fait le 30 août 2025, une déclaration relative à l’année scolaire 2025-2026.

Il a fait savoir que le calendrier scolaire 2025-2026 fixe la rentrée administrative pour le 1er septembre 2025. Cette nouvelle année scolaire est placée sous le thème : « La décentralisation : un levier pour une éducation inclusive, équitable et de qualité ». Ce thème n’est pas anodin, indique le ministre. « Il illustre la volonté du gouvernement de rapprocher la gestion éducative des territoires, de donner plus de responsabilités aux structures locales et de garantir à chaque enfant, où qu’il se trouve, des chances égales de réussite », explique-t-il.

Pour le membre du gouvernement, la décentralisation doit être perçue comme une opportunité de renforcer la participation des collectivités territoriales, des communautés et des partenaires sociaux dans la gouvernance de l’école.

Pour le patron de l’éducation, la décentralisation ne doit pas être une simple délocalisation administrative, mais un véritable instrument de justice éducative. Elle doit permettre, une meilleure répartition des ressources humaines, matérielles et financières selon des critères objectifs tels que les effectifs réels, les besoins spécifiques et les priorités stratégiques locales. Et une réduction des disparités entre zones urbaines et rurales, entre établissements favorisés et vulnérable. Enfin une implication accrue des communautés locales dans le suivi de la scolarisation, la lutte