Tchad : l’accès dans les stades avec des objets dangereux interdit

Cette mesure vise à garantir la sécurité des spectateurs et des acteurs sportifs a été prise ce lundi 8 septembre 2025, par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamit Lony.

Un arrêté interdisant formellement les objets dangereux à l’intérieur des stades et enceintes sportives a été signé par le patron tchadien des sports. Il s’agit entre autre :

des bouteilles en verre de toute nature ;

des canettes métalliques, qu’elles contiennent des boissons sucrées, alcoolisées ou autres ;

des bouteilles en plastique fermées avec bouchon ;

tout récipient rigide pouvant être utilisé comme projectile ;

des armes, objets tranchants ou contondants, substances explosives ou inflammables.

L’arrêté précise que, la vente de boissons est autorisée uniquement, en gobelets en plastique souple à usage unique ou en bouteilles en plastique sans bouchon. « Les vendeurs et concessionnaires sont tenus de respecter strictement ces règles sous peine de retrait immédiat de leur autorisation de vente », met en garde le ministre.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Tout spectateur en possession des objets interdits se verra confisquer lesdits objets et pourra être expulsé du stade. En cas de récidive, il est passible d’une amende de 100 000 FCFA conformément aux textes en vigueur, précise le ministre Maïdé Hamit Lony.