Tchad : l’Ambassade de Chine offre des lampadaires à N’Djaména

L’offre remis à la Mairie de N’Djamena le 12 mai 2025, est destinée à être utilisée pour éclairer des artères ciblées de la cité capitale.

La représentation diplomatique fait savoir à la suite du don que, c’est au total 20 lampadaires solaires ‘’de la dernière génération’’ avec un fonds d’installation qui ont été remis à la Mairie de N’Djamena. D’après laquelle 14 seront installés dans la rue qui mène à la Place de la Nation. « De plus, un grand nombre d’équipements solaires offerts par le gouvernement chinois dans le cadre du projet « Ceinture solaire africaine » arriveront bientôt au Tchad. Dans un pays riche en énergie solaire, nous espérons que la technologie renouvelable chinoise bénéficiera aux gens qui souffrent du manque d’électricité et leur apportera plus de lumière », peut-on sur la page de l’ambassade.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





La même source indique que, l’Ambassade de Chine songe toujours à contribuer à la ville qui l’abrite.