Tchad : lancement de la campagne de sensibilisation «Zéro Choléra » à Abéché

Dans le cadre des efforts de lutte contre les maladies hydriques, le Conseil provincial du Ouaddaï, à travers l’ONG Doumtené et en partenariat avec des structures locales de la société civile, a lancé une campagne de sensibilisation contre le choléra baptisée « Zéro Choléra » le 2 septembre 2025.

Cette initiative vise à informer, sensibiliser et mobiliser les populations locales face aux risques de propagation du choléra, notamment dans les provinces du Ouaddaï et du Sila.

La cérémonie de lancement s’est tenue au siège du Conseil Provincial du Ouaddaï, en présence de Ousmane Mahamat Ibrahim, coordinateur national de l’ONG Doumtené, de Youssouf Mahamat Youssouf, Président du Conseil Provincial du Ouaddaï, des représentants d’organisations de la société civile, des membres de la communauté et partenaires locaux.

Le coordinateur national de l’ONG Doumtené, Ousmane Mahamat Ibrahim, a souligné que la campagne « Zéro Choléra » a pour but de prévenir la résurgence de l’épidémie à travers une meilleure information de la population sur les mesures d’hygiène, les symptômes et les comportements à adopter pour éviter la contamination.

Le président du Conseil provincial du Ouaddaï, Youssouf Mahamat Youssouf a rappelé que le gouvernement tchadien, via le ministère de la Santé Publique et de la Prévention, a consenti d’énormes efforts pour éradiquer le choléra au Tchad. Il a salué cette initiative locale qui vient en appui aux politiques nationales de santé publique.

Source : ministère de la Santé