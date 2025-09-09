Tchad : lancement de l’atelier de plaidoyer en faveur de la planification locale

Le secrétaire d’État aux Finances et au Budget, Ali Djadda Kampard, représentant le Ministre d’État, a procédé ce matin au lancement officiel de l’Atelier de plaidoyer en faveur de la planification locale.

Dans son discours, il a présenté la planification décentralisée comme « un pilier de la réforme de l’État et une étape capitale pour rapprocher l’action publique des citoyens ».

Le Système Intégré de Gestion des Finances Publiques (SIGFiP) a été mis en avant comme outil clé de transparence et de rigueur, garantissant une meilleure allocation des ressources et un suivi renforcé des investissements locaux.

Le Secrétaire d’État a exhorté les partenaires techniques et financiers à accompagner non seulement la conception mais aussi le financement et la mise en œuvre des Plans de Développement Provinciaux (PDP) et Programmes Annuels d’Investissement (PAI), arrimés au Plan national « Tchad Connexion 2030 ».

Il a conclu en réaffirmant que « la décentralisation est une voie irréversible et le développement local, une priorité nationale ».