Tchad : lancement d’un atelier pour la participation politique des femmes du Mayo-Kebbi Ouest

Une initiative qui vise à promouvoir l’équité du genre et à honorer les engagements du Tchad en matière de droits des femmes.

Dans le cadre du prolongement de sa tournée de terrain dans la province du Mayo-Kebbi Ouest, la ministre d’Etat, ministre de la Femme et de la Petite Enfance, Kitoko Gata Ngoulou a procédé le lundi 13 octobre au lancement d’un important atelier de formation dédié au renforcement de la participation des femmes aux processus politiques et électoraux. Le ministère de la Femme fait savoir que c’est une initiative de l’Union des Femmes pour la Paix (UFEP), qui s’inscrit dans la mise en œuvre du projet « Appui à l’amélioration des droits de la femme à la participation au processus électoral et post-électoral au Tchad ».

Ce projet, dont le coup d’envoi a été donné dans le Mayo-Kebbi Ouest, s’inscrit dans la droite ligne des priorités du gouvernement, visant à promouvoir l’équité du genre et à honorer les engagements du Tchad en matière de droits des femmes.