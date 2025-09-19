Tchad : lancement d’un programme pour le don de sang

Le centre national de transfusion sanguine (CNTS) a servi de cadre ce jeudi 18 septembre, au lancement officiel d’un programme de formation de 150 ambassadeurs du don de sang pour la commune de N’Djamena.

Cette initiative, portée par l’Association Professionnelle pour la Sécurité Transfusionnelle au Tchad (APS-Tchad) avec le soutien financier de l’Ambassade de France au Tchad et l’expertise technique du CNTS, vise à mobiliser la population pour pallier au déficit chronique en sang.

Sous le thème : « Former pour sensibiliser, pour sauver des vies, ce point de presse a réuni les acteurs clés de ce projet communautaire salutaire ».

Le Directeur adjoint du centre national de transfusion sanguine, Abakar Lol, a salué cette initiative, qui cadre avec le programme du ministère de la Santé Publique et de la Prévention, de rendre accessible le sang et ses dérivés à la population par la population elle-même.

Il a rappelé l’objectif national d’atteindre plus de 80% de donneurs volontaires et a exprimé sa gratitude envers l’Ambassade de France pour son soutien constant et les donneurs fidèles dont les gouttes de sang sauvent des vies chaque jour.

La Représentante de l’Ambassadeur de France au Tchad, Wolera Tamboura attaché de coopération scientifique et universitaire, a souligné la parfaite adéquation de ce projet avec les axes prioritaires de la politique de santé du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, notamment la sensibilisation aux enjeux de santé publique.

Elle a mis en lumière l’enjeu crucial de la mortalité maternelle, souvent liée aux hémorragies, première cause de mortalité maternelle au Tchad.

Dans les prochaines semaines, grâce aux actions conjointes du Centre national et de l’association, 500 ambassadeurs et relais communautaires issus des organisations de jeunesse et d’associations des femmes seront formées, a-t-elle annoncé, détaillant un plan d’action qui comprend des ateliers dans les quartiers et la production de supports de communication.

Le Président national de l’association professionnelle pour la sécurité transfusionnelle au Tchad, Seryabé Payang de l’APS-Tchad a expliqué la philosophie du projet qui s’inscrit dans une dynamique de mobilisation citoyenne. Elle répond à une nécessité impérieuse de garantir un approvisionnement suffisant et sécurisé en produits sanguins.

Le programme de formation, qui se déroulera sur plusieurs semaines, a pour objectif de former les ambassadeurs sur les enjeux de la transfusion sanguine, leur inculquer les procédures et l’importance de la solidarité communautaire, les équiper avec les outils nécessaires pour organiser des campagnes de sensibilisation et de collecte de sang dans leurs communautés respectives.

