Tchad : l’ancienne ministre de l’Action sociale soupçonné de détournement de fonds publics

Elle a été placée sous mandat de dépôt à la prison de Klessoum à l’issue d’une audition le lundi 27 octobre 2025 par la police judiciaire.

L’ancienne ministre de l’Action sociale, Fatimé Boukar Kossei a é ce lundi 27 octobre 2025, est aux arrêts. D’après les premiers éléments, issus de l’enquête de de l’Autorité indépendante de lutte contre la corruption (AILC), elle serait impliquée dans une affaire de détournement de fonds publics.

« L’affaire porte sur des irrégularités présumées dans l’achat et la distribution de vivres destinés aux populations vulnérables. Les contrôles de l’AILC font état de « trous » importants entre les quantités réceptionnées et celles prévues par les marchés, sur des enveloppes publiques allouées entre 2023 et début 2024, pour un montant total de plusieurs milliards de FCFA », indique Tchadinfos.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





D’autres cadres au niveau du département et dans des agences partenaires ont été interpellés pour les uns et la procédure est en cours, apprend-on.