Tchad : l’Assemblée nationale favorable à l’amnistie de Mahamat Zene Bada

Les députés ont validé l’ordonnance du 13 janvier 2025 accordant l’amnistie générale à Mahamat Zène Bada par un vote de 163 voix pour, une contre, et zéro abstention, ce 14 novembre 2025.

Les députés tchadiens ont validé le projet de loi visant à ratifier l’Ordonnance n°001/PR/2025 du 13 janvier 2025, qui prévoit une amnistie générale en faveur de Mahamat Zene Bada, ancien secrétaire générale Mouvement patriotique du salut (MPS). La plénière a été présidée par le président de l’Assemblée nationale, Ali Kolotou Tchaïmi.

L’autre projet de loi consacré aux membres des forces de défense et de sécurité et aux membres des groupes signataires des accords de paix de Miski a également été adopté.

Le ministre de la Justice, Dr Youssouf Tom était présent au Palais de la démocratie pour cette plénière.