Tchad : l’Assemblée nationale plaide sur une ligne budgétaire de lutte contre le tabac

La journée d’information et de plaidoyer en faveur de la création d’une ligne budgétaire dédiée aux actions multisectorielles de lutte contre le tabac a mobilisé les députés le 11 novembre 2025.

Il s’agit, d’après le Palais de la démocratie, d’une initiative qui vise à sensibiliser les députés sur les dangers liés à la consommation et à la vente des produits du tabac et de l’alcool frelaté, dont les effets dévastateurs touchent particulièrement la jeunesse tchadienne.

Les recommandations clés formulées sont entre autres :

