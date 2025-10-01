Tchad : le chef de l’Etat accepte les accréditations de quatre nouveaux ambassadeurs

Dans la journée du 30 septembre 2025, le président de la République a reçu les lettres d’accréditations des diplomates, représentants des pays et des institutions internationales.

En sa qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au Tchad, Hélèna Owen a été reçu en audience par le chef d’Etat tchadien, à qui elle a directement remis ses Lettres de créances. Elle remplace à ce poste Ross Matthews, arrivé en fin de mission en août 2025. Le chef de l’Etat, souligne la présidence, a situé la diplomate sur la vision du Tchad en matière relations internationales. Au cours de l’entretien, la diplomate a émis la volonté de s’allier à la lutte contre la résilience climatique, les projets d’investissements au Tchad ainsi que la question de la migration, notamment celle des réfugiés. « C’est dans cette perspective qu’elle dit vouloir se rendre dès demain, à l’Est du pays afin de recenser et d’évaluer les défis et les mesures à prendre pour faire face aux besoins des réfugiés », souligne la présidence.

Le nouvel ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Fédérale d’Allemagne au Tchad Jens Kraus-Massé, en remettant les documents qui l’accréditent a également évoqué, les liens qui unissent le Tchad et son pays. Ainsi que plusieurs autres sujets d’intérêt commun.

La représentante spéciale du président de la Commission de l’UA au Tchad, l’équato-guinéenne, Maria José Samba Ovono Obono, a également remis ses Lettres d’accréditation au numéro 1 tchadien. Totalisant 17 ans de service continu au sein de la Délégation permanente de la Guinée Equatoriale auprès de l’UNESCO à Paris en France, elle dépose ses valises pour la première fois au Tchad.

Le nouvel Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Confédération Helvétique auprès de la République du Tchad, Patrick Egloff, a obéi au même rituel. Ce dernier a servi son pays dans plusieurs représentations diplomatiques à l’étranger notamment en Érythrée, au Soudan, au Kenya, en Colombie, en Inde, en Allemagne et aux Nations Unies.