Tchad : le chef de l’Etat annonce l’apurement de la dette aux retraités

Mahamat Idriss Deby Itno a effectué une visite inopinée ce lundi 6 octobre 2025 au siège de Caisse des Retraités Civils du Tchad (CRCT) s’imprégner de l’évolution de la situation et vérifier la mise en œuvre des instructions qu’il avait alors données.

C’est la deuxième fois en quatre moi que le président tchadien effectue de visites inopinées à la CRCT. Après son passage qui a fait grand bruit le 16 juin dernier, Mahamat Idriss Deby Itno s’est de nouveau rendu au siège de l’institution, ce lundi 6 octobre 2025. Le motif est le même, indique la présidence : « s’imprégner de l’évolution de la situation et vérifier la mise en œuvre des instructions qu’il avait alors données. »

En effet, au cours de sa visite au mois de juin, le chef de l’Etat avait constaté, une dette « colossale de 26 milliards d’impayé. » Il avait demandé qu’une première tranche de 13 milliards soit versée afin d’éponger la moitié de la dette tout en continuant le versement régulier des coupons aux retraités. A l’issue de la visite de ce jour, à en croire le service de communication de la présidence, il a promis la mise à disposition des : « 13 autres milliards restant afin d’apurer totalement les arriérés de 26 milliards qu’il doit aux retraités. »

Suite à la doléance du directeur de la prestation de la CRCT, le président tchadien promet que le décret qui fixe les pensions, actuellement en vigueur date de 1969. C’est dire que dans la pratique, il ne répond aucunement aux réalités actuelles. « Si j’ai une doléance Maréchal, c’est d’intercéder auprès de vous, afin de prendre un autre décret qui puisse revaloriser la pension pour permettre à chaque retraité de vivre dignement ». Une doléance que le président entend réaliser. « Le gouvernement sera instruit dans les plus brefs délais pour qu’un autre décret, qui soit en conformité avec les réalités du moment soit pris. »