Tchad : le chef de l’Etat en Arabie Saoudite pour la table ronde « Tchad Connexion 2030 »

Le président de la République, Mahamat Idriss Deby a quitté N’Djaména ce 6 novembre 2025, pour Abu Dhabi aux Emirats…

Publié par journaldutchad.com
le: 6 novembre 2025
Présidence du Tchad

Le président de la République, Mahamat Idriss Deby a quitté N’Djaména ce 6 novembre 2025, pour Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis où il présidera la table ronde du Plan National de Développement (PND), « Tchad Connexion 2030 ».

 

Mahamat Idriss Déby Itno s’en va aux Émirats arabes unis pour mobiliser les investissements autour du Plan National de Développement (PND). Il a été salué à son départ à l’aéroport international Hassan Djamous par le premier ministre, chef du gouvernement, Allah-Maye Halina, le chef d’Etat-major général des armées, quelques membres du gouvernement, le ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence, le chef d’Etat-major particulier, le directeur de Cabinet civil adjoint, le secrétaire particulier adjoint, le conseiller à la sécurité et le premier adjoint au maire de la ville de N’Djaména.

