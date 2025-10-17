Tchad : le CICR dote le ministère de l’Elevage en porte-vaccins et les réfrigérateurs solaires

Cette donation vise à renforcer les capacités du Ministère dans la gestion de la chaîne du froid, notamment pour la conservation des vaccins dans les postes vétérinaires des zones les plus reculées.

Le ministre de l’Élevage et de la Production Animale, Abderahim Awat Atteib, et le chef de Délégation du Comité International de la Croix-Rouge (CICR), Thierry Ribaux, ont procédé le jeudi 16 octobre 2025, au ministère, à la signature d’un certificat de donation portant sur les porte-vaccins et les réfrigérateurs solaires destinés à la conservation des vaccins, dans le cadre de la mise en œuvre conjointe des activités dans les zones d’intervention du CICR.

‎Cette donation vise à renforcer les capacités du ministère dans la gestion de la chaîne du froid, notamment pour la conservation des vaccins dans les postes vétérinaires des zones les plus reculées, ainsi que pour le transfert des échantillons de prélèvements du terrain vers le laboratoire central d’analyses, dans le cadre de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies animales.

‎Pour le chef de Délégation du CICR, Thierry Ribaux, les activités vétérinaires menées conjointement avec le Ministère, et soutenues par son organisation, visent à renforcer la santé animale dans des zones parfois difficiles d’accès, au bénéfice des populations affectées par les conflits.

‎Il a également réaffirmé la volonté du CICR de poursuivre son accompagnement au profit du Ministère dans les différents domaines d’intervention communs.

‎De son côté, le ministre de l’Élevage et de la Production Animale, Pr Abderahim Awat Atteib, a remercié le CICR pour son appui constant dans les domaines de la santé animale et du pastoralisme.

