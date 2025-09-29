Tchad : le DG du groupe Global South Utilities (GSU) élevé au grade d’officier de l’Ordre national

A l’issue d’une audience ce lundi 29 septembre 2025, avec le président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, le directeur général du groupe Global South Utilities (GSU), Ali Alshimmari a été élevé au grade d’officier de l’Ordre national.

Cette distinction intervient au lendemain de l’inauguration, le samedi 28 septembre à Djermaya, de la centrale photovoltaïque Noor Tchad. Dotée d’une capacité de 50 mégawatts et implantée sur plus de 46 hectares, l’installation compte 81.340 panneaux solaires. Par cet acte, le numéro 1 tchadien rend hommage aux partenaires du groupe GSU.

Le service de Communication de la présidence fait savoir qu’au cours de l’audience, Mahamat Idriss Deby Itno a évoqué les défis liés aux capacités actuelles du réseau de la TchadÉlec, qui ne permet pour l’heure d’injecter que 12 mégawatts. « Ce constat ouvre la voie à des solutions structurelles et d’autres projets considérant le faible taux d’accès à l’électricité à l’échelle nationale ».

Dans cette perspective, le Chef de l’Etat a laissé entendre que la centrale solaire de Djermaya n’est qu’un premier jalon. « Le gouvernement entend faire bénéficier d’autres villes comme Abéché et Sarh de ce même modèle, avec l’intégration indispensable de batteries de stockage ».

La présidence confie que le chef de l’Etat a instruit d’inscrire le groupe GSU comme un partenaire exemplaire dans la mise en œuvre du Chantier 7 de son programme politique ; lequel vise à garantir l’accès universel à l’énergie.