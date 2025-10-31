EN CE MOMENT


Tchad : le GCAP se retire définitivement de la scène politique

Le Groupe de Concertation des Acteurs Politiques (GCAP), composé de 14 partis politiques de l’opposition, a annoncé ce vendredi 31…

Publié par journaldutchad.com
le: 31 octobre 2025
GCAP

Le Groupe de Concertation des Acteurs Politiques (GCAP), composé de 14 partis politiques de l’opposition, a annoncé ce vendredi 31 octobre 2025, son retrait définitif de la scène politique au Tchad et la fermeture de leurs sièges.

Pour les formations politiques appartenant à cette corporation, « la démocratie est morte et enterrée au pays de Toumaï. Ce départ intervient dans un contexte marqué par, des tensions persistantes autour du processus démocratique national.

Le GCAP regrette que, les institutions soient devenues de simples instruments de pouvoir, réduisant l’opposition à une façade décorative. « Ceci n’est ni une démission, ni une résignation. C’est un acte politique qui entrera dans l’encyclopédie de la lutte de l’opposition tchadienne », déclare Max Kemkoye, porte-parole.

L’un des cadres du groupe a laissé entendre que le «Tchad n’a plus besoin d’opposition ; le pouvoir parle seul et agit seul. Il n’y a plus de démocratie ».

