Tchad : le général Hisseini, nouveau commandant du Groupement GNNT n°16

Il a officiellement pris fonction en qualité de nouveau Commandant du Groupement GNNT n°16, basé dans la province du Lac ce jeudi 27 novembre 2025.

Le nouveau patron du Groupement GNNT n°16 prend son commandement. Le général Hisseini Maïdé Kebir qui succède au général Sougour Djido Koua a été installé ce jour. La passation de commandement a été présidée par le premier adjoint du commandant de la GNNT, le général de division Issaka Koty Yakoub. « Vous reconnaîtrez désormais le Général Hisseini Maïdé Kebir comme votre chef, et vous obéirez à ses ordres et commandements. » C’est en ces termes qu’il s’est adressé aux troupes en ces termes

Après la remise solennelle de l’étendard, symbole de l’autorité et de la responsabilité, le nouveau commandant a prononcé ses premiers ordres réglementaires, marquant la prise de fonction effective.

Etaient présents, le délégué général du gouvernement, le général Saleh Haggar Tidjani, du président du Conseil provincial du Lac, Moustapha Mahamat Mamadou, du commandant adjoint de la Zone de défense et de sécurité n°4, le général Soumaine Irobé Manga entre autres.