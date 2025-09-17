Tchad : le général Mahamat Abali Salah radié des effectifs de l’armée

Officier supérieur et ancien ministre de la Défense sous l’ère de l’ancien président Idriss Deby Itno, le général Mahamat Abali Salah est cassé puis radier du contrôle des effectifs de l’armée tchadienne.

Par décret no 2216/PR/PM/MAACVG/2025 du 16 septembre 2025, le général de corps d’armée Mahamat Abali Salah, ID: 20042045, des Forces de Défense et de Sécurité, est cassé au grade de soldat de 2ème classe et radié du Contrôle des effectifs des forces de défense et de sécurité pour faute grave. « L’intéressé n’aura droit ni à la pension, ni à la solde de réforme, ni à une quelconque prime d’indemnité compensatrice », précise le décret.

Il est à préciser, rappelle APANews, que cette sanction intervient alors que : « des déclarations attribuées au général circulent actuellement sur les réseaux sociaux et dans plusieurs médias, en lien avec la situation tendue dans sa région d’origine, Miski, située dans la province du Tibesti. »

Au sujet de la situation à Miski, le 14 septembre dernier, cinq membres du gouvernement ont organisé une conférence pour démentir les « allégations » sur les attaques contre les civils.

Il est également important de préciser, le général Mahamat Abali est allé en exil quelques temps après la mort de l’ancienb président tchadien, Idrioss Deby Itno.