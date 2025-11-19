Tchad : le gouvernement assure son soutien aux victimes de l’incendie de Koukou-Angarana

L’annonce du soutien de la nation aux victimes a été faite ce 19 novembre 2025, par le premier ministre, chef du gouvernement, Allah Maye Halina.

Suite à l’incendie survenu hier à Koukou-Angarana, près de Goz-Beïda, et ayant a coûté la vie à deux enfants, une fillette de 7 ans et un garçon de 5 ans, le premier ministre présente ses condoléances et annonce le soutien de la nation.

« C’est avec une immense tristesse que j’ai appris le drame survenu le mardi dernier à Koukou-Angarana. Un incendie de plus qui a coûté la vie à deux enfants, une fillette de 7 ans et un garçon de 5 ans.

Tout en présentant mes condoléances les plus sincères aux familles endeuillées, je tiens à leur assurer le soutien de la Nation.

J’ai pleine confiance en l’enquête ouverte par les autorités compétentes afin de déterminer les causes exactes de cet incendie. La lumière doit être faite sur les circonstances de ce drame.

Je réaffirme l’engagement du Gouvernement à renforcer les mesures de prévention et de sécurité afin de mieux protéger nos populations, notamment les enfants, contre de tels incidents ». Chef du gouvernement, Allah Maye Halina.