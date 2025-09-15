EN CE MOMENT


Tchad : le gouvernement dément toute attaque contre les civils à Miski

Cinq membres du gouvernement ont animé, le dimanche 14 septembre 2025, une conférence de presse à l’ONAMA pour apporter des…

Publié par journaldutchad.com
le: 15 septembre 2025

Cinq membres du gouvernement ont animé, le dimanche 14 septembre 2025, une conférence de presse à l’ONAMA pour apporter des clarifications sur la situation à Miski dans la province du Tibesti.

 

Il s’agit entre autres, du ministre d’État, ministre de l’Administration du Territoire, du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, du Ministre des Armées et du Ministre de la Sécurité Publique. La communication était axée sur le déploiement des Forces de Défense et de Sécurité à Miski, dans la province du Tibesti.

Le ministre de la Communication, Gassim Cherif Mahamat, a démenti les « allégations » faisant état d’une attaque contre les populations civiles de Miski. Il a ensuite mis en garde contre toute tentative de division qui constitue « une ligne rouge à ne pas franchir ».

Le ministre d’État, ministre de l’Administration du Territoire, Limane Mahamat, a de son côté assuré que l’État remplit pleinement ses missions régaliennes, dans le strict respect des lois de la République.

Le ministre des Armées, général Issakha Malloua Djamouss, a précisé que le déploiement des Forces de Défense et de Sécurité dans la zone de Miski vise exclusivement à renforcer l’autorité de l’État et à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens.

Pour sa part, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Dr Youssouf Tom, a rappelé que le Gouvernement attache une importance particulière à l’évaluation juridique avant toute décision. Il a souligné que chaque intervention est précédée d’une étude approfondie des faits et des garanties légales, afin de protéger les droits des citoyens et de préserver la stabilité du pays.

Enfin, le ministre de la Sécurité Publique et de l’Immigration, Général Ali Ahmat, a invité les médias nationaux à plus de rigueur et de responsabilité dans le traitement de l’information, appelant à ne pas relayer des rumeurs susceptibles de semer l’inquiétude au sein de la population.

