Politique Politique , Sécurité



EN CE MOMENT


Tchad : le ministère de la Sécurité publique exige la restitution des plaques AP et militaires

Cette exigence du ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Ali Ahmat Aghabache est contenue dans un communiqué du…

Publié par journaldutchad.com
le: 12 novembre 2025
(DR)

Cette exigence du ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Ali Ahmat Aghabache est contenue dans un communiqué du 10 novembre 2025.

 

Le ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration porte à la connaissance des détenteurs des véhicules administratifs et militaires réformés que, conformément aux dispositions des textes en vigueur, relatives à la gestion et à la traçabilité du Parc automobile de l’État.  Toutes les plaques d’immatriculation administratives (AP) et militaires (C10, COO, T10, etc..) doivent être restituées respectivement au Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) et à la Direction du Matériel (DIRMAT) de l’Etat-major Général des Armées dans un délai de deux (02) semaines, à compter de ce jour.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Il met en garde contre le non-respect de la teneur de ce communiqué exposera les contrevenants aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

 

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

(DR)

Tchad : l’Assemblée nationale favorable à l’amnistie de Mahamat Zene Bada

14 novembre 2025 Publié à 12h37

Les députés ont validé l'ordonnance du 13 janvier 2025 accordant l'amnistie générale à…

Savoir plus
(DR)

N’Djaména : une zone dite de haut risque déguerpit

13 novembre 2025 Publié à 13h55

La commune du 1er arrondissement a initié ce 13 octobre, le déguerpissement à…

Savoir plus
A.N

Tchad : l’Assemblée nationale plaide sur une ligne budgétaire de lutte contre le tabac

13 novembre 2025 Publié à 12h15

La journée d’information et de plaidoyer en faveur de la création d’une ligne…

Savoir plus