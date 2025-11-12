Tchad : le ministère de la Sécurité publique exige la restitution des plaques AP et militaires

Cette exigence du ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Ali Ahmat Aghabache est contenue dans un communiqué du 10 novembre 2025.

Le ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration porte à la connaissance des détenteurs des véhicules administratifs et militaires réformés que, conformément aux dispositions des textes en vigueur, relatives à la gestion et à la traçabilité du Parc automobile de l’État. Toutes les plaques d’immatriculation administratives (AP) et militaires (C10, COO, T10, etc..) doivent être restituées respectivement au Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) et à la Direction du Matériel (DIRMAT) de l’Etat-major Général des Armées dans un délai de deux (02) semaines, à compter de ce jour.

Il met en garde contre le non-respect de la teneur de ce communiqué exposera les contrevenants aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.