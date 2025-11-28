EN CE MOMENT


Tchad : le ministère de l’Action sociale bénéficie d’un don de 10 000 voiles

L’offre est destinée aux réfugiés, explique le département qui explique que l’initiative s’inscrit dans la continuité des actions et efforts…

Publié par journaldutchad.com
le: 28 novembre 2025
(𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗛)

L’offre est destinée aux réfugiés, explique le département qui explique que l’initiative s’inscrit dans la continuité des actions et efforts de solidarité menés par la population tchadienne en faveur des plus vulnérables.

Le secrétaire général, Adoum Attor Annour a reçu pour au nom du ministère de l’Action sociale, le 27 novembre, un lot 10.000 voiles destiné aux réfugiés et déplacés vivant sur le territoire national. Le donateur a été cité nommément, il s’agit en effet de l’opérateur économique Ali Mahamat Adji.

Pour le secrétaire général du ministère, ce don, qui intervient à point nommé, mérite des remerciements appuyés, reflet de l’engagement du bienfaiteur envers les plus vulnérables. « Ce soutien, en parfaite cohérence avec la politique sociale du département, contribuera au bien-être des bénéficiaires. »

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Tout en réitérant la disponibilité de l’institution à accompagner toute initiative d’appui et d’assistance en faveur des populations, le SG a assuré que les services du ministère veilleront avec rigueur à une distribution équitable et transparente de ce don afin qu’il profite effectivement aux personnes ciblées.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

(𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗛)

Tchad : le ministère de l’Action sociale bénéficie d’un don de 10 000 voiles

28 novembre 2025 Publié à 13h25

L’offre est destinée aux réfugiés, explique le département qui explique que l’initiative s’inscrit…

Savoir plus
(DR)

Tchad : 28 patients atteints de la maladie du Noma opérés gratuitement

28 novembre 2025 Publié à 12h49

Une caravane chirurgicale de prise en charge des malades du noma a été…

Savoir plus
Police

Tchad : dix-neuf présumés malfrats présentés à la presse

28 novembre 2025 Publié à 11h45

La police a procédé, le 27 novembre 2025, au commissariat n°1 de Gardolet,…

Savoir plus