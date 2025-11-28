Tchad : le ministère de l’Action sociale bénéficie d’un don de 10 000 voiles

L’offre est destinée aux réfugiés, explique le département qui explique que l’initiative s’inscrit dans la continuité des actions et efforts de solidarité menés par la population tchadienne en faveur des plus vulnérables.

Le secrétaire général, Adoum Attor Annour a reçu pour au nom du ministère de l’Action sociale, le 27 novembre, un lot 10.000 voiles destiné aux réfugiés et déplacés vivant sur le territoire national. Le donateur a été cité nommément, il s’agit en effet de l’opérateur économique Ali Mahamat Adji.

Pour le secrétaire général du ministère, ce don, qui intervient à point nommé, mérite des remerciements appuyés, reflet de l’engagement du bienfaiteur envers les plus vulnérables. « Ce soutien, en parfaite cohérence avec la politique sociale du département, contribuera au bien-être des bénéficiaires. »

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Tout en réitérant la disponibilité de l’institution à accompagner toute initiative d’appui et d’assistance en faveur des populations, le SG a assuré que les services du ministère veilleront avec rigueur à une distribution équitable et transparente de ce don afin qu’il profite effectivement aux personnes ciblées.