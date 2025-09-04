Tchad : le ministère des Armées explore des solutions technologiques avec Huawei

Le ministre des Armées, Issaka Malloua Djamouss, a reçu en audience le 3 septembre 2025, une délégation de Huawei Technologies Tchad Sarl, conduite par Jérémy Guo.

Ce rendez-vous, fait savoir le département, s’inscrit dans le cadre des efforts de modernisation de l’Armée Nationale Tchadienne, qui cherche à renforcer ses capacités opérationnelles. La délégation a présenté des solutions technologiques innovantes spécifiquement conçues pour améliorer la communication et l’efficacité opérationnelle des forces armées. Huawei, en tant que fournisseur mondial d’équipements et d’infrastructures ICT (technologies de l’information et de la communication), a mis en avant des outils adaptés aux défis contemporains auxquels l’armée est confrontée.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Cette collaboration pourrait marquer un tournant dans la transformation numérique de l’armée, permettant d’intégrer des technologies avancées dans ses opérations quotidiennes. Les discussions entre les deux parties soulignent l’importance d’une approche moderne et efficace pour répondre aux besoins croissants de sécurité et de communication.

Avec cette initiative, le Tchad aspire à se positionner comme un acteur clé dans le domaine de la sécurité régionale, tout en s’appuyant sur l’expertise de leaders technologiques comme Huawei.