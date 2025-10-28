Tchad : le ministre Amir Idris Kourda au sommet sur le financement des infrastructures en Afrique

En sa qualité de chef du département concerné, il représente le président de la République, à Luanda, en Angola, au sommet sur le financement des infrastructures en Afrique.

Le ministre tchadien des Infrastructures, Amir Idris Kourda, prend part du 28 au 31 octobre 2025 dans la capitale angolaise, au Sommet sur le financement des infrastructures en Afrique. Initiée par l’Agence de Développement de l’Union Africaine (AUDA-NEPAD) et la Commission de l’Union Africaine (CUA), cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un vaste effort continental visant à mobiliser des investissements et des partenariats pour soutenir les aspirations de l’Union Africaine en matière d’infrastructures, dans le cadre du Programme de Développement des Infrastructures en Afrique (PIDA).

Le chef de la délégation tchadienne présentera les projets structurants portés par son département lors d’un panel de haut niveau, en vue de susciter des financements et de renforcer les partenariats stratégiques pour le développement des infrastructures du Tchad.