Eco et BusinessEco et Business, Infrastructures



EN CE MOMENT


Tchad : le ministre Amir Idris Kourda au sommet sur le financement des infrastructures en Afrique

En sa qualité de chef du département concerné, il représente le président de la République, à Luanda, en Angola, au…

Publié par journaldutchad.com
le: 28 octobre 2025
MIDER

En sa qualité de chef du département concerné, il représente le président de la République, à Luanda, en Angola, au sommet sur le financement des infrastructures en Afrique.

Le ministre tchadien des Infrastructures, Amir Idris Kourda, prend part du 28 au 31 octobre 2025 dans la capitale angolaise, au Sommet sur le financement des infrastructures en Afrique. Initiée par l’Agence de Développement de l’Union Africaine (AUDA-NEPAD) et la Commission de l’Union Africaine (CUA), cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un vaste effort continental visant à mobiliser des investissements et des partenariats pour soutenir les aspirations de l’Union Africaine en matière d’infrastructures, dans le cadre du Programme de Développement des Infrastructures en Afrique (PIDA).

Le chef de la délégation tchadienne présentera les projets structurants portés par son département lors d’un panel de haut niveau, en vue de susciter des financements et de renforcer les partenariats stratégiques pour le développement des infrastructures du Tchad.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

MIDER

Tchad : le ministre Amir Idris Kourda au sommet sur le financement des infrastructures en Afrique

28 octobre 2025 Publié à 13h08

En sa qualité de chef du département concerné, il représente le président de…

Savoir plus
Mairie de N'Djaména

N’Djamena-Paris : un protocole d’actions signé entre les deux mairies

28 octobre 2025 Publié à 12h02

Arrivée au terme de sa visite de travail à N’Djamena, Anne Hidalgo, maire…

Savoir plus
Droits réservés

Tchad : l’ancienne ministre de l’Action sociale soupçonné de détournement de fonds publics

28 octobre 2025 Publié à 10h14

Elle a été placée sous mandat de dépôt à la prison de Klessoum…

Savoir plus