EN CE MOMENT


Tchad : le ministre de la Fonction publique dément toute présence personnelle sur Facebook

Le ministère de la Fonction publique a fait une communication ce 20 novembre pour mettre en garde contre les faux…

Publié par journaldutchad.com
le: 20 novembre 2025
(DR)

Le ministère de la Fonction publique a fait une communication ce 20 novembre pour mettre en garde contre les faux profils Facebook, créés au nom de son chef de département, Abdoulaye Mbodou Mbami.

Depuis quelque temps, de faux comptes Facebook sont créés au nom du ministre de la Fonction Publique et de la Concertation Sociale, Abdoulaye Mbodou Mbami signale l’attaché de presse. Il pointe du doigt, des individus mal intentionnés qui utilisent frauduleusement l’identité et usurpent le titre du ministre à travers des faux profils dans le but : « d’arnaquer et d’extorquer les internautes».

Le ministère condamne ces agissements ‘’ignobles et préjudiciables’’.  Le département souligne que, Abdoulaye Mbodou Mbami ne possède aucun compte Facebook, ni aucune autre page personnelle sur les réseaux sociaux. Par conséquent, « tout profil prétendant parler en son nom relève d’une usurpation d’identité et constitue un acte de cybercriminalité puni par la loi. »

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Le ministère de la Fonction publique invite les internautes à la vigilance.

 

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

(DR)

Tchad : le ministre de la Fonction publique dément toute présence personnelle sur Facebook

20 novembre 2025 Publié à 15h31

Le ministère de la Fonction publique a fait une communication ce 20 novembre…

Savoir plus
(DR)

Tchad-Chine : vers une collaboration pour la conversion et stockage d’énergie

20 novembre 2025 Publié à 13h57

Le ministre de l’Eau et de l’Énergie Passalé Kanabé Marcelin a discuté ce…

Savoir plus
Amnesty international

Tchad-conflit intercommunautaire : Amnesty international révèle un bilan de 98 morts en deux ans

20 novembre 2025 Publié à 12h43

Le nouveau rapport d’Amnesty international fait état de 98 morts et plus de…

Savoir plus