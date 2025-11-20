Tchad : le ministre de la Fonction publique dément toute présence personnelle sur Facebook

Le ministère de la Fonction publique a fait une communication ce 20 novembre pour mettre en garde contre les faux profils Facebook, créés au nom de son chef de département, Abdoulaye Mbodou Mbami.

Depuis quelque temps, de faux comptes Facebook sont créés au nom du ministre de la Fonction Publique et de la Concertation Sociale, Abdoulaye Mbodou Mbami signale l’attaché de presse. Il pointe du doigt, des individus mal intentionnés qui utilisent frauduleusement l’identité et usurpent le titre du ministre à travers des faux profils dans le but : « d’arnaquer et d’extorquer les internautes».

Le ministère condamne ces agissements ‘’ignobles et préjudiciables’’. Le département souligne que, Abdoulaye Mbodou Mbami ne possède aucun compte Facebook, ni aucune autre page personnelle sur les réseaux sociaux. Par conséquent, « tout profil prétendant parler en son nom relève d’une usurpation d’identité et constitue un acte de cybercriminalité puni par la loi. »

Le ministère de la Fonction publique invite les internautes à la vigilance.