Tchad : le ministre de la Santé ordonne la création d’une commission contre les manquements professionnels

Une initiative apprécié par le président de l’Ordre national des médecins, Dr Mahamat Hissein qui rappelle que le métier est régi par des textes et chaque médecin doit se conformer aux normes.

Le ministre de la santé, Abdelmadjid Abderahim a tenu, le 3 novembre 2025, une séance de travail des responsables à divers niveaux de cette formation sanitaire. Des échanges qui se tiennent quelques jours après l’incendie survenu dans la nuit du 30 au 31 octobre 2025, à Atrone dans le 7ème arrondissement, ayant causé la mort à quatre membres d’une même famille. La réunion, fait savoir le département, avait pour but de faire une mise au point sur l’intervention de l’équipe médicale qui était de garde par rapport à la prise en charge des victimes de l’incendie et de situer la responsabilité de chaque membre.

« Le ministre a mentionné que tout patient qui arrive dans une formation sanitaire doit être reçu, écouté, examiné et au besoin orienté vers une structure appropriée », souligne le service de communication. Dans la même logique, Abdelmadjid Abderahim a ordonné la mise en place d’une commission pour clarifier les éventuelles fautes professionnelles et prendre les mesures qui s’imposent.

Le président de l’ordre national des médecins du Tchad, Dr Mahamat Hissein a salué l’initiative et promet mettre le paquet pour une grande attention au respect de l’éthique et de la déontologie. Il annonce une : « enquête sera diligentée pour déterminer les insuffisances professionnelles ».