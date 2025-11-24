Tchad : le ministre de la Santé réceptionne camions et clinique mobile

Le ministre de la Santé publique et de la prévention Dr Abdelmadjid Abderahim a présidé ce 24 novembre une cérémonie de réception de sept camions et d’une clinique mobile offerts respectivement par la Banque Mondiale et le Fonds Mondial.

Les sept camions et un lot des matériels destinés aux laboratoires de contrôles qualité sont offerts par la Banque Mondiale et destinés pour la centrale pharmaceutique d’achat pour le transport des médicaments. Le clinique mobile don du fonds mondial est remis au centre d’opérations des urgences en santé publique.

Le représentant intérimaire de la Banque Mondiale Mamane Maliki Amadou a mentionné que cet événement marque une étape majeure dans leur engagement commun pour le renforcement durable du système de santé et l’amélioration de condition de vie des populations.

Il fait savoir qu’avec l’appui de son institution le projet Swedd plus a soutenu le gouvernement de la République du Tchad en matière d’amélioration de chaine d’approvisionnement des produits de santé de reproduction. C’est dans ce cadre que d’importantes avancées ont été réalisées depuis le début du projet. Pour lui, la cérémonie de réception de ses moyens de transport illustre clairement la volonté du Gouvernement avec l’appui du swedd plus de bâtir une chaîne d’approvisionnement fiable, performante et résiliente au service des populations et plus particulièrement les femmes et les enfants.

La dotation des camions dans le cadre du projet swedd plus vient renforcer de manière significativement le processus d’amélioration de la chaîne d’approvisionnement en produits de santé de reproduction notamment pour optimiser ces produits jusqu’au dernier kilomètre.

Le coordonnateur de l’Unité de gestion des projets Prof Adawaye Chatté a au nom du fonds mondial salué le leadership constant du ministre de la santé publique et de la prévention pour son engament déterminé en faveur du système de santé sous l’impulsion des réformes structurantes et des actions concrètes continuellement menées pour rapprocher les services essentiels des populations.

Le ministre de la santé publique et de la prévention Dr Abdelmadjid Abderahim a déclaré que l’appui de la Banque mondiale à travers le projet swedd plus s’inscrit pleinement dans une dynamique nationale de transformation qu’illustre la volonté du Chef de l’Etat Marechal, Mahamat Idriss Deby Itno de doter le pays d’un système pharmaceutique plus performant, plus transparent et d’avantage orienté vers les résultats.

Dr Abdelmadjid Abderahim de souligner que ces engins permettront d’assurer la distribution des médicaments jusqu’au dernier kilomètre garantissant ainsi que chaque citoyen, même dans les zones les plus éloignées puisse disposer de produits de santé surs et de qualité.

Il a exprimé sa profonde gratitude au Fonds mondial pour avoir doté le centre des opérations d’urgences en santé publique afin de renforcer la capacité de réponse rapide aux urgences médicales. Cet appui vient consolider les efforts pour rapprocher les services de santé des populations et améliore les actions de riposte contre les épidémies.

Le chef du département de la santé publique et de la prévention a ajouté que les équipements destinés au laboratoire national de contrôle qualité vont renforcer les capacités nationales de surveillance, d’analyse et de contrôle de la qualité des médicaments, piliers indispensable pour la sécurité sanitaire.