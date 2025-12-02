Tchad : le ministre de l’Administration du Territoire interpellé à l’Assemblée nationale

Le ministre d’État, ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Limane Mahamat défend à l’hémicycle ce mardi 02 décembre 2025 deux projets de loi.

Il s’agit entre autres :

– Le projet de loi portant ratification de l’Ordonnance N°002/PR/2024 du 05 juillet 2024, relative à la restructuration des unités administratives ;

– Le projet de loi portant ratification de l’Ordonnance N°007/PR/2024 du 30 août 2024, modifiant la loi N°005/CNT/2024 du 22 février 2024 portant Code électoral.

Les travaux sont dirigés par le président de l’Assemblée nationale Ali Kolotou Tchami, en présence du secrétaire général adjoint du gouvernement chargée de la promotion du bilinguisme dans l’Administration et des relations avec les grandes institutions, Saleh Bourma.