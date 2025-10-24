EN CE MOMENT


Tchad : le ministre de l’Aménagement rassure les travailleurs du secteur informels de Gredia

A l’occasion d’une communication faite le 23 octobre 2025, le ministre de l’Aménagement du territoire, Mahamat Assileck Halata annonce la…

Publié par JDT
le: 24 octobre 2025
MATUH

A l’occasion d’une communication faite le 23 octobre 2025, le ministre de l’Aménagement du territoire, Mahamat Assileck Halata annonce la mise en œuvre sur le site de Gredia.

 

Le message a été adressé en présence des occupants actuels des lieux, en l’occurrence, les travailleurs du secteur informel. Entre autres, garagistes, tenanciers de kiosques, petits commerçants. D’entrée de jeu, le ministre fait savoir que : « ce projet va permettre la construction de boutiques et d’habitations qui contribueront à structurer la ville et à renforcer la sécurité urbaine ». Il rassure que « Personne ne sera jeté à la rue. » Par ailleurs, il promet que, les pères de famille qui exercent sur ledit site seront accompagnés et bénéficieront de solutions adaptées. Pendant la durée des travaux, la SOPROFIM mettra à leur disposition un terrain pour qu’ils puissent continuer à travailler.

Mahamat Assileck Halata souligne qu’un recensement complet des acteurs concernés a déjà été effectué afin d’éviter toute confusion ou infiltration.  « L’organisation de cette zone vise aussi à éradiquer les poches d’insécurité qui persistent ici et là. Notre objectif est clair : sécuriser la ville et améliorer les conditions de vie des habitants. »

